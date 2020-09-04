

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأحدهما في حالة خطرة، لافتًا إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الترميم في المبنى، وأكدت الشرطة أن سببه يكمن، حسب المعطيات الأولية، في انفجار أسطوانة أوكسجين.



كما أشار التلفزيون إلى أن السلطات أغلقت الشارع الذي وقع فيه الحادث، مؤكدًا أن الانفجار هشم النوافذ في بعض المنازل المجاورة.