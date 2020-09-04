أكد التلفزيون الجورجى الرسمى أن شخصًا واحدًا، لقي مصرعه وأصيب اثنان أو ثلاثة آخرون على الأقل، جراء انفجار قوي دوى، اليوم الجمعة، وسط العاصمة تبليسى، وأفاد التلفزيون الرسمي في جورجيا بأن الانفجار وقع داخل ملهى قرب صالة الاحتفالات الموسيقية الكبيرة التابعة للفلهارمونيا الوطنية، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأحدهما في حالة خطرة، لافتًا إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الترميم في المبنى، وأكدت الشرطة أن سببه يكمن، حسب المعطيات الأولية، في انفجار أسطوانة أوكسجين.
كما أشار التلفزيون إلى أن السلطات أغلقت الشارع الذي وقع فيه الحادث، مؤكدًا أن الانفجار هشم النوافذ في بعض المنازل المجاورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة