فيديو مدينة دمياط للآثاث.. الانطلاق نحو العالمية

الانطلاق نحو العالمية كان هذا الهدف الأكبر لمدينة دمياط للآثاث التى يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، كما أنها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانا، وأقرب الموانئ للمدينة هى ميناء دمياط (25 كم غرباً) وميناء بورسعيد (40 كم شرقاً)، وقد تم البدء فى تنفيذ هذا المشروع فى مايو 2017، حيث تبلغ قيمة رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث 5.52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





‏كما أن مدينة دمياط للأثاث تشتمل على ‏590 ألف متر مربع أراضى مصانع مرفّقة لإقامة مصانع أثاث وإكسسوارات، و‏54 هنجراً، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292 قطعة أرض بإجمالى مساحة 139 فداناً أراضى مستثمرين.

وأظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول صناعة الأثاث فى مصر خلال الفترة من عام 2008- 2019، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتي يمثل إنتاجها نحو 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية بجانب توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء.