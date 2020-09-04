اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو مدينة دمياط للآثاث.. الانطلاق نحو العالمية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:58 م
فيديو مدينة دمياط للآثاث.. الانطلاق نحو العالمية مدينة دمياط للآثاث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الانطلاق نحو العالمية كان هذا الهدف الأكبر لمدينة دمياط للآثاث التى يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، كما أنها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانا، وأقرب الموانئ للمدينة هى ميناء دمياط (25 كم غرباً) وميناء بورسعيد (40 كم شرقاً)، وقد تم البدء فى تنفيذ هذا المشروع فى مايو 2017، حيث تبلغ قيمة رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث 5.52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 
‏كما أن مدينة دمياط للأثاث تشتمل على ‏590 ألف متر مربع أراضى مصانع مرفّقة لإقامة مصانع أثاث وإكسسوارات، و‏54 هنجراً، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292 قطعة أرض بإجمالى مساحة 139 فداناً أراضى مستثمرين.
 
وأظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول صناعة الأثاث فى مصر خلال الفترة من عام  2008- 2019، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتي يمثل إنتاجها نحو 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية بجانب توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء.

مدينة دمياط للأثاث

دمياط

تطوير مدينة دمياط للأثاث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة