اليوم السابع
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فيديو.. صندوق مصر السيادى يكشف عن خطة لإعادة رونق القاهرة الخديوية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:57 م
فيديو.. صندوق مصر السيادى يكشف عن خطة لإعادة رونق القاهرة الخديوية أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى
كتب رامى محيى الدين

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قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى، إن منطقة وسط البلد قلب القاهرة الخديوية وهى مقصد للسياحة والأعمال والنشاط الثقافي والحضارى، ولابد من أن تستعيد رونقه من جديد. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان: كل الاستثمارات الموجهة لاستعادة رونق وسط البلد لتعود عاصمة للثقافة والحضارة، وهى لها مكانة خاصة في قلب الشباب، واستغلال مجمع التحرير لابد أن يليق بقيمة المبنى وإعادة استخدامه وأرض الحزب الوطنى سابقا ولابد أن تعود لتضيف إلى الوجه الحضارى للقاهرة.

وتابع: "هناك مخطط عام للقاهرة الخديوية وتعمل عليه خبرات كبيرة جدا واستعنا بمكاتب خبرة مصرية وعالمية وهناك دراسات تجرى للاستثمارات العقارية لإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل".

وأكد أن المكون الفندقى كان سمة مشتركة بين أغلب المقترحات المقدمة ونحن ندرس حاليا الاستخدام الأمثل لتلك المباني ماليا وفنيا، والغرض من الصندوق أن يكون هناك استثمارا طويل الأجل ليحافظ على المباني للأجيال القادمة.

وأكمل: "الغرض من الشهية الاستثمارية للصندوق هو وجود مستثمرين لديهم الاستعداد للمشاركة في إعادة رونق هذه الأماكن ونسعى لفتح القرية الكونية للجمهور خلال الفترة القادمة، ودول العالم لديها صناديق سيادية لأسباب مختلفة قد يكون الهدف منها تنوع مصادر الدخل، ونحن ليس لدينا رؤوس أموال ولدينا عجز في الميزان التجارى ويتم تمويل المشروعات عن طريق القروض ومصر لديها مقومات اقتصاد حقيقي وكلما نمت موارد الدولة أصبحت الدولة غنية".


صندوق مصر السيادى

مجمع التحرير

وسط البلد

صندوق تحيا مصر

مبانى القاهرة

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