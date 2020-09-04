فوز هجانة الإسماعيلية والوادى الجديد بأول مراكز شوط المحافظات بسباق شرم الشيخ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

فاز هجانة الإسماعيلية والوادى الجديد بأول مركز فى شوط المحافظات بسباق شرم الشيخ التنشيطى الأول للهجن، الجارية فعالياته بمضمار السباقات بمدينة شرم الشيخ لليوم الثانى على التوالى.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان أنه فى الشوط الثالث ماراثون عباديات لمسافة 6 كيلومترات تصدر الفوز هجانة الاسماعيلية، بفوز سليمان أبو شكرى معازه بزمن 11.9 حققه الهجين "مصباح"، ومحافظة السويس بفوز "سليمان عايد ابودليعة حويطات بزمن 12.3 حققه الهجين "مشعل"، وجنوب سيناء بفوز فرج سبيتان سليم حويطات بزمن 12.23 حققه الهجين "خواجه"، وشمال سيناء بفوز موسى سليمان عودة احيوات بزمن 12.37 حققه الهجين " قاصد".

وضمن فعاليات السباق أقيم شوط باسم " المحافظات "وهو الشوط الرابع فى الفعاليات للهجن فئة سن مفتوح نوع مختلط على مسافة 4 كيلومترات .

وفاز بالمركز الأول محمد احمد حامد شرارات من الوادى الجديد حقق الفوز الهجين "المفوض" فى زمن 5 دقائق و55 ثانية، وتالى المراكز فاز بها سليمان مهنى عوض الله العوازم من سوهاج وحققه " الغول" فى زمن 6.3، وسليمان محمد عوض عوزام من سوهاج فى زمن 6.13 وحققه "فزاع"، وابراهيم مهنى عوض الله عوزام من سوهاج فى زمن 6.27 وحققه " التر"، وحامد محمد من الوادى الجديد فى زمن 6.41 وحققه " الشقر".

وضمت لجنة التحكيم كلا من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان، وكانت انطلقت أمس على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا.

ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات.



هجانة الإسماعيلية والوادى الجديد (1)



هجانة الإسماعيلية والوادى الجديد (2)



هجانة الإسماعيلية والوادى الجديد (3)