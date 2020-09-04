فوز تحالف مصرى بمشروع تنفيذ القطار السريع "السخنة-العلمين" بـ9 مليارات دولار

كتب أحمد حسن

فاز التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc " بتنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بطول 543 كيلو متر، وبسرعة 250 كيلو متر بتكلفة تقدر بـ9 مليارات دولار، وذلك بحسب مصادر.

وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر / برج العرب / الإسكندرية / العلمين)، انتهت من العرض الفني باختيار عرض التحالف المصرى الذي يقوده ccecc الصينية وبدء إجراءات فتح العرض المالي.

كانت الحكومة المصرية، قد طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ أول مشروع قطار سريع في مصر، يربط " العين السخنة بالبحر الأحمر بمدينة العلمين مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وتقدم للمناقصة 9 تحالفات عالمية، وتم تشكيل لجنة عليا من وزارتي الاسكان والنقل لفحص العروض، حيث تم تصفيتها إلى تحالفين، الأول الذي تم اختياره، والثاني إيفك و وchinastate وcrec من الصين وسيمنز الألمانية وسكك حديد فرنسا وأراسكوم والمقاولون العرب.

وقال المهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سامكريت، إن المشروع يمثل نقطة تحول كبيرة حيث تنضم مصر بهذا المشروع إلى نادي الدول التي تستخدم القطارات السريعة، وأن هذا يأتي ليستكمل الطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "نظمي"، في تصريحات صحفية، أن مشروع القطار السريع " العين السخنة - العلمين " هو قناة السويس الثانية حيث سيربط البحر الأحمر في السخنة بالبحر المتوسط في مدينة العلمين في 3 ساعات، وأن هذا من شأنه أن يساهم في الإسراع بوتيرة التنمية في مصر من خلال نقل الركاب والبضائع.

وتابع " لأول مرى فى مصر منذ 1854 – وتحت القيادة الرشيده للرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذ خط سكة حديد كهرباءي بطول 543 كيلو متر وبسرعة 250 كيلو متر يربط البحر الاحمر بالبحر الأحمر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية) بطول 543 كيلو متر، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.

وأكد "نظمي"، أن هناك اتفاق مع الشريك الصيني على التصنيع المشترك للعربات في شرق بورسعيد من خلال شركة نيرك التي ستقوم ببناء مصنع لتصنيع عربات، ونقل التكنولوجيا لمصر.