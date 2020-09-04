اليوم السابع
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خالد صلاح
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فضيحة.. شبكة رصد الإخوانية تفبرك صلاة الجمعة.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:08 م
فضيحة.. شبكة رصد الإخوانية تفبرك صلاة الجمعة.. فيديو فضيحة شبكة رصد

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شائعات وأكاذيب لا تكف منابر الإخوان الإرهابية عن ترويجها لتحقيق أهدافها غير الأخلاقية، فمن شائعات هدم بيوت الله إلى التلاعب فى صورة المساجد أثناء صلاة الجمعة، وبرغم نقل العديد من الفضائيات المصرية لشعائر الصلاة من محافظات مصر، لجأت شبكة رصد الإخوانية المعروفة بفبركة الصور والفيديوهات، إلى حيلة تصوير المساجد عقب انتهاء الصلاة بعد مرور 18 دقيقة من موعدها.
 
وزعمت نقلها لبث الشعائر لتضمن التلاعب فى الصور المنقولة على الهواء، فصلاة الجمعة التى تبدأ فى 11:54 صباحا نقلتها شبكة رصد الإخوانية فى 12:12 مساء لتروج بهذا الأسلوب القذر لأكذوبة عزوف المصلين فى مصر عن صلاة الجمعة معتمدة فى ذلك على تجاهل المتابعين لها لفرق التوقيت بين الصلاة وموعد النشر وصعوبة احتسابه.


الاخوان الارهابية

الاخوان

اكاذيب الاخوان

صلاة الجمعة

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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:56 م

من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشبكة رصد الإخوانية الإرهابية .." نشكركم على حسن تعاونكم ومساعدتكم في تدمير كل أكاذيبكم بالصور المفبركة .. نقلتم صلاة الجمعة من المساجد الجديدة ولن تستطيعوا خداع المصريين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:51 م


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