فرنسا تسجل 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت فرنسا عن حصيلة يومية كبيرة للإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت 9000 إصابة جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان جان ميشيل بلانكير، وزير التربية والتعليم الفرنسي، أعلن اليوم الجمعة خلال استضافته على قناة أوروبا 1 الفرنسية، أن 22 مدرسة مغلقة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 أيام من بدء العام الدراسى الجديد بسبب وباء كورونا المستجد، وقال بلانكير خلال كلمته: "بالمقارنة مع 60.000 مدرسة أو كلية أو ثانوية في فرنسا، هذا رقم صغير نسبيًا"، وفيما يتعلق بالفصول أشار إلى ان هناك حوالي مائة فصل متضررين من كورونا، وهو يختلف كل يوم، وتابع أن الحكومة تعمل وفق 250 بروتوكول في اليوم، وهذا يعني 250 حالة اشتباه في Covid-19.

وقال بلانكير: "لا بد أن نعرف أن انتشار الفيروس بين عدد قليل للغاية من الطلبة مرتبط بالفعل بعوامل خارجية عن المدرسة، ولكن وجود إصابات او اشتباهات أدى بنا على إغلاق المؤسسات التعليمية المشتبه بها".