اليوم السابع
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فحص كورونا فى الدم يتنبأ بمدى خطورة COVID-19 على الجسم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 م
فحص كورونا فى الدم يتنبأ بمدى خطورة COVID-19 على الجسم اختبار للدم يشكف كورونا
كتبت إيناس البنا

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 أظهرت دراسة أنه يمكن لفحص الدم الذى يتم إجراؤه عند دخول المستشفى والذي يظهر وجود أو عدم وجود -CoV-2 تحديد المرضى المعرضين لخطر كبير للإصابة بـ COVID-19 الشديد.

حيث أثبتت الدراسة، أن المرضى الذين يتم قبولهم بدون فيروس في دمائهم لديهم فرصة جيدة للشفاء السريع، وذلك وفقًا للباحثين في Karolinska Institutet ومستشفى Danderyd في دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Clinical Infectious Diseases .

اختبار للدم
اختبار للدم

 

تم أخذ عينات دم من مرضى مصابين بعدوى مؤكدة بفيروس كوفيد -19 في غضون ٣ أيام من دخولهم إلى قسم الأمراض المعدية ، مستشفى دانديريد ، السويد، وكان المرضى الذين يعانون من مستويات قابلة للقياس من فيروس كورونا الجديد -CoV-2 في دمائهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حرجة ٧ مرات وأكثر عرضة للوفاة ٨ مرات في غضون 28 يومًا.

يقول كبير مؤلفي الدراسة ، استشاري الأمراض المعدية في دانديرد: "يتيح لنا هذا الاختبار المتاح بسهولة تحديد مجموعات المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد أو المنخفض ، مما يمكننا من توجيه علاج هؤلاء المرضى ومراقبتهم بشكل أفضل"

قام الباحثون بتحليل وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي في الدم باستخدام تقنية مستشفى معيارية تسمى PCR على عينات مأخوذة من إجمالي 167 مريضًا وكان لدى 61 مريضًا مستويات قابلة للقياس من الفيروس في دمائهم وتوفي 15/61 (25٪) في غضون 28 يومًا من أخذ عينات الدم. يمكن مقارنة ذلك بثلاث وفيات (٣٪) من بين 106 مريضاً لم يكن لديهم مستويات قابلة للقياس من الفيروس في دمائهم، وثبت انه يزداد وجود الفيروس في الدم مع تقدم العمر وكان أكثر شيوعًا لدى المرضى فوق سن الستين.


 

 


فيروس كورونا

اختبار دم

الحمض النووى لفيروس كورونا

اختبار دم يكشف كورونا

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