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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وآيضا صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى من 7 شركات محلية، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر المقبل، فى إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

 

 


التموين

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