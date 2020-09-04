غلق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات للقادم من وصلة دهشور الشمالية

كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر، والذى يتطلب قيام الشركة المنفذه بقطع جزئى للطريق البطئ أمام مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات، ما يستلزم غلق كامل لمطلع الكوبرى بالإتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة يوم بدءاً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 12 صباح غدا السبت .

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه على القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب بالعودة مرة أخرى إتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية .