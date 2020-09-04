غرق طالب ثانوى أثناء السباحة فى مياه نهر النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالسباحة فى مياه نهر النيل بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف لمستشفى ناصر العام، حيث تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بغرق "شاب" أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، عند معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهرى للانتقال إلى مكان الواقعة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمود ا.م" 17 سنة، طالب ثانوى، وتم نقلها لمستشفى ناصر المركزي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، واستصدار تصريح الدفن.