اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غرق طالب ثانوى أثناء السباحة فى مياه نهر النيل ببنى سويف

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:37 م
غرق طالب ثانوى أثناء السباحة فى مياه نهر النيل ببنى سويف انقاذ نهرى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالسباحة فى مياه نهر النيل بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف لمستشفى ناصر العام، حيث تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بغرق "شاب" أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، عند معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهرى للانتقال إلى مكان الواقعة.

 

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمود ا.م" 17 سنة، طالب ثانوى، وتم نقلها لمستشفى ناصر المركزي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، واستصدار تصريح الدفن.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

غرق طالب

اخبار الحوادث

رجال الإنقاذ النهري

مستشفى ناصر العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة