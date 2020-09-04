اليوم السابع
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عميد كلية إعلام بإحدى جامعات ألمانيا يوضح عناصر النجاح فى الغرب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:35 م
عميد كلية إعلام بإحدى جامعات ألمانيا يوضح عناصر النجاح فى الغرب جامعة
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد بدر عميد كلية الإعلام بجامعة ماكروميديا الألمانية، إنه يجرى اختيار "السيناتور" في تلك الجامعة من خلال قواعد ومعايير هامة، ثم الترشيح، واختيار 6 أعضاء من تخصصات مختلفة في الجامعة، مشيرا إلى أنه حصل على منصب سيناتور، ليرأس أكاديميا كليات إدارات الأعمال والدراسات العليا بالإضافة إلى كلية الإعلام.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع الذي يذاع على قناة dmc، أنه يبلغ من العمر الآن 42 عاماً، مشيدا بالمجهود الذي بذله الطالب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا، وحقق معادلة بين العمل والتفوق الدراسي، مشيرا إلى أن كل الطلاب في ألمانيا يعملون أثناء الدراسة، وبعضهم يعمل في كافيهات ومطاعم وورش وغيرها من الأماكن، مؤكدا أن العمل قيمة كبيرة ولا يمكن أن يتم وصمه بأنه "عيب".

وقال: "عناصر النجاح في الغرب يأتي على رأسها العمل، كما أن للأسرة عامل كبير فيما يتعلق بترسيخ أهمية العمل وقيمته وكيفية التوافق بينه وبين الدراسة، وبحب أوجه الشكر لكل شخص شارك في نجاحي أثناء مسيرتي، وأولهم عم إبراهيم بائع الصحف لأنه ساهم بقدر كبير في معرفتي وإطلاعي، وكمان بوجه الشكر للسفيرة نبيلة مكرم".


دكتور محمد بدر

سفراء مصر في الخارج

بائع الفريسكا

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قيمه العمل

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