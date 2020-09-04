اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عالم أزهري يتحدى الإخوان ويؤكد: الرسول هدم مسجدا لشبهة الرياء.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:25 م
عالم أزهري يتحدى الإخوان ويؤكد: الرسول هدم مسجدا لشبهة الرياء.. فيديو مسجد
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عبدالشافى أحمد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هدم مسجدا، ووصفه القرآن فى قوله تعالى: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".
 
وتابع أستاذ التفسير، خلال استضافته بفضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، أن المسجد قائم على عبادة الله، وبالتالى من حق ولى الأمر والدولة، هدم هذا المسجد ما دام به شبهة تحايل على شرع الله، لافتا إلى أن البعض يقومون ببناء المساجد على أراضى ليست مملوكة لهم، أو يحتالون على القانون من أجل تحقيق مكسب ما سواء الهروب من مخالفات المبانى أو البناء على أرض زراعية، أو تعيين الأقارب والمحسوبين فى خدمات المسجد.
 

مسجد

هدم مسجد

بناء مسجد

الرسول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية ووكيل الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين بعد افتتاحه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:35 م

محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر ويؤكد تطبيق إجراءات الوقاية..صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:34 م

فضيحة رصد.. الشبكة الإخوانية تنقل خطبة الجمعة بعد الصلاة بـ18 دقيقة.. ذراع الجماعة الإرهابية تتلاعب بالصور للزعم بعزوف المصلين عن المساجد.. والصور الحقيقية تفضحها وتؤكد إقبال والتزام المصلين بالضوابط

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:34 م

أوقاف الشرقية تستعد لوضع حجر الأساس لأكبر مسجد بالمحافظة وافتتاح 53 آخرين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة