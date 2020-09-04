اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:07 م
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ضبط 18 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:01 م
ضبط 18 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط أسلحة - أرشيفية
أسيوط – فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك مع ضباط الأمن العام من ضبط 18 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد.

 

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى.

 

وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة عن ضبط 18 قطعة سلاح متنوعة من بينها 9 بنادق آلية ، و1 بندقية خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض علي النيابة العامة.

 
 

 

 


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