اليوم السابع
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ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة فى حملة على المقاهى بأسوان.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:09 م
ضبط 17 شيشة وتحرير 29 مخالفة فى حملة على المقاهى بأسوان.. صور حملات على المقاهى بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مشتركة مع مكتب شئون البيئة والتى استهدفت المرور الميدانى المفاجئ على كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة والذى يقدم الشيشة لزبائنه في وقت متأخر من الليل على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهى والكافيهات والكافتريات.

صرح بذلك العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان، والذى أوضح فى بيان صحفى، أنه تم مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المركز لقطاع غرب وجنوب وعضوية مديرى البيئة والرخص والأغذية، بالإضافة إلى ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى.

وأضاف رئيس مدينة أسوان، أن الحملة شملت 17 منشأة ومحل تجارى تم خلالها تحرير 14 مخالفة إشتراطات بيئية، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط، بجانب تحرير مخالفتى رخصة نشاط، ومخالفتين للإجراءات الاحترازية، علاوة على التوصية بإغلاق 6 منشأت تجارية بدون ترخيص .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

حملات على المقاهى بأسوان (1)
حملات على مقاهى أسوان

 

حملات على المقاهى بأسوان (2)
حملات على المقاهى بمحافظة أسوان

 

حملات على المقاهى بأسوان (3)
حملات على المقاهى بأسوان 

 

 


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