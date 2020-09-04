ضبط لصوص سرقوا خزينة أموال شركة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث القاهرة ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم)باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعضالأوراق)وجهاز DVR من داخل الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم). وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم إحتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وباستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً بإحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .