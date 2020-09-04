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تحت شعار "رياضتك مناعتك"..

صور.. وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان مهرجانا للدراجات بشوارع الزقازيق

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:17 ص
صور.. وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان مهرجانا للدراجات بشوارع الزقازيق وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان مهرجانا للدراجات
الشرقية - إيمان مهنى

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انطلق في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، يقوده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي وقيادات المحافظة وعدد من النواب   .

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وأطلقت صافرة بدء المهرجان من أمام قصر الثقافة، يتقدمها سيارة تحمل  DG، والأعلام المصرية، ذلك  مرورا لكوبري الإسكان، ومنها لميدان التحرير و شارع الجلاء ووصولا لميدان العبور و شارع الكورنيش حتي العودة لقصر الثقافة .

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ومن المقرر أن يعقد لقاء شبابي بحضور الوزير و قيادات المحافظة بعد قليل  في قصر الثقافة ، حتي صلاة الجمعة  و حيث سيؤدي  الحضور صلاة الجمعة في مسجد الفتح .

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ويأتي ذلك في إطار احتفالا محافظة الشرقية، بعيدها القومي الموافق 9 سبتمبر الذي يواكب ذكري وقفة الزعيم أحمد عرابي امام الخديوي توفيق .

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 وكان استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك  في إطار زيارته للمحافظة؛ لإعطاء شارة بدء انطلاق فاعليات ماراثون مهرجان الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام.

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ورحب المحافظ بزيارة الوزير والتي تأتي في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر  والتي ستشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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ومن المقرر أن يلتقي وزير الشباب ومحافظ الشرقية بعدد من شباب المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق  تأكيداً على استمرار فتح قنوات الاتصال المباشر معهم لتبادل الرؤى والأفكار وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وتفعيل دورهم في صنع القرار .

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وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات (5)
 

 

وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات (1)
 

 

وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات (2)
 

 

وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات (3)
 

 

وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية يقودان ماراثون دراجات (4)
 

 

 


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