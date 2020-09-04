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صور.. بيطرى أسوان تنفذ حملات تحصين ضد مرض الجلد العقدى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:50 م
صور.. بيطرى أسوان تنفذ حملات تحصين ضد مرض الجلد العقدى التحصين
أسوان – صلاح المسن

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تنفذ مديرية الطب البيطرى بأسوان حملات التحصينات ضد مرض الجلد العقدى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة حيث تتم أعمال التحصينات والإجراءات الوقائية وفق برنامج زمنى وتمت اعمال لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى بقرية اقليت بمركزكوم امبو.

من ناحية اخرى كانت قدد واصلت مديرية الطب البيطرى باسوان القوافل البيطرية  المجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بأنحاء قرى ونجوع محافظة أسوان.

كانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى باسوان بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم قافلة بيطرية مجانية وذلك بمنطقة المقلة بابو الريش بحرى بمركز أسوان بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان والعميد ايمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة كما شارك فى فعاليات القافلة البيطرية الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى باسوان.

من ناحية اخرى كانت قد حررت مديرية الطب البيطرى بأسوان ، 4 محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والبيطرية، وذلك خلال حملة مكبرة على محال الجزارة بنطاق مدينة إدفو.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة بنطاق مدينة إدفو وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وتم خلال الحملة تحرير 4 محاضر جنح لأصحاب محلات الجزارة للمخالفة الصحية والبيطرية وذلك وسط مشاركة من مسئولى إدارة إدفو البيطرية ، ويأتى تنظيم هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكانت مباحث التموين بأسوان، تمكنت اليوم، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، من ضبط 31 قضية تموينية، شملت: قضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي (1)
لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي 

 

لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي (6)
لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي 

 

لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي (8)
لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدي

 

 

 


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