صدمة لـ أمازون.. البنتاجون تجدد تمسكها بـ مايكروسوفت فى صفقة تطوير بـ10 مليارات

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، استمرار تعاقدها مع شركة مايكروسوفت الخاص بتطوير البنية التحتية تكنولوجياً، رغم اعتراض شركة أمازون على الصفقة، وتحريكها دعوى قضائية زعمت خلالها أن تحييز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وراء التخصيص لصالح مايكروسوفت.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي، الأمريكية، فإن الاتفاق المعروف باسم "jedi" يمكن أن تصل قيمته إلى 10 ‏مليارات دولار للخدمات المقدمة على مدى ما يصل إلى 10 سنوات واحدة من أكثر العقود ‏المتنازع عليها بالنسبة لوزارة الدفاع. ‏

وقالت البنتاجون في بيان: "أكملت الوزارة إعادة تقييمها الشامل لمقترحات ‏JEDI ‎، وقررت أن ‏اقتراح مايكروسوفت لا يزال يمثل أفضل قيمة للحكومة"، وأضاف البيان أن عقدJEDI ‎‏ هو ‏عقد ثابت السعر وتسليم لأجل غير مسمى وبكمية غير محددة من شأنه إتاحة مجموعة ‏كاملة من خدمات الحوسبة لوزارة الدفاع. ‏

في نوفمبر الماضي، رفعت أمازون دعوى قضائية في محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية ‏احتجاجًا على قرار ‏JEDI، وجادلت الشركة بأن تحيز الرئيس دونالد ترامب ضد أمازون ‏ومديرها التنفيذي جيف بيزوس قد أثر على البنتاجون لمنح العقد لشركة مايكروسوفت وفي ‏وسط المعركة القانونية ، دعا البنتاجون أمازون ومايكروسوفت لمراجعة مقترحاتهما وإعادة ‏تقديمها للعقد.‏

وارتفعت أسهم مايكروسوفت خلال جلسة التداول يوم الجمعة بعد الإعلان، وتمثل النتيجة ‏خسارة لشركة أمازون، التي تتحدى منح العقد بعد أن استقر البنتاجون لمايكروسوفت في ‏أكتوبر. ‏

وقال متحدث باسم ‏Microsoft‏ لشبكة ‏CNBC‏ في رسالة بريد إلكتروني: "نحن نقدر أنه بعد ‏المراجعة الدقيقة، أكدت وزارة الدفاع أننا قدمنا التكنولوجيا المناسبة وأفضل قيمة. نحن ‏على استعداد للعمل والتأكد من أن أولئك الذين يخدمون بلادنا يمكنهم الوصول إلى هذه ‏التكنولوجيا التي تشتد الحاجة إليها".

خضع العقد المربح، الذي كان من المقرر أصلاً منحه في سبتمبر 2018، للتدقيق بعد أن ‏قال ترامب العام الماضي إنه يفكر بجدية في إلقاء نظرة على عقد ‏JEDI‏.‏

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في يوليو 2019: "لم يكن لدي شيئًا يشكو منه ‏المزيد من الناس"، وأضاف: "بعض أعظم الشركات في العالم تشكو من ذلك"، مشيرًا إلى ‏شركات ‏IBM‏ و ‏Microsoft‏ و ‏Oracle‏. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.