شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا خلال لـ24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت محافظة شمال سيناء خلال الـ24 ساعة صفر إصابات ووفيات بكورونا، وبحسب بيان صحفى صادر اليوم الجمعة عن مديرية صحة شمال سيناء عن موقف الإصابات بكورونا، أن ما تم تسجيله اليوم " صفر " حالات ايجابية ،و " 5" حالات شفاء ، " صفر" وفيات .

وإجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2 " حالة و35 حالة عزل منزلى وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 111 حالة ، و اجمالى حالات الوفاة 25 وإجمالى حالات الشفاء 358 حالة ، ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بصحة شمال سيناء حملة جديدة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحى الصفا جنوب مدينة العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا العريش ، وضم فريق العمل المهندس محمود فايز، وكمال السيد ، والسيد السنوسي ، وسعيد متولي ، وحسن عبدالرحمن و أحمد على ونافذ عبده مسلم.