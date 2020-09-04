اليوم السابع
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شكاوى من ضعف الكهرباء بقرية التوفيقية فى دمياط

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 ص
شكاوى من ضعف الكهرباء بقرية التوفيقية فى دمياط انقطاع الكهرباء -أرشيفية
دمياط فريق المحافظات

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اشتكى أهالى قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، من تذبذب التيار الكهربائى فى القرية، خاصة المنازل والمصانع المجاورة لكوبرى عجيز، مما أدى إلى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية داخل القرية، فضلا عن معاناة سكان القرية والذين يعانون بسبب عدم انتظام الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائى وتذبذب الجهد- حسب قولهم.

 

وطالب الأهالى بتدعيم المنطقة بمحول كهربائى حتى ينتظم التيار الكهربائى، وتنتهى أزمة الانخفاض المفاجئ للكهرباء بسبب عدم وجود محولات تقوية بالمنطقة.

 

وطالب خالد المصرى أحد المتضررين بإيجاد حل لمعاناتهم جراء انخفاض التيار الكهربائى، وما يترتب عليه ضعف الإنارة وعدم القدرة على تشغيل الأجهزة المنزلية، والذى تسبب فى حرق وتلف الأجهزة مثل "التلفاز، والمكيفات، والثلاجات، والغسالات" داخل المنازل.

 

وعبر مصطفى سالم، أحد أهالى القرية عن استيائه الشديد من ضعف الكهرباء، الأمر الذى أدى إلى حرق وتلف الأجهزة الكهربائية، فضلا عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

 

وأضاف "سالم" أن مشكلة ضعف التيار تؤرق الأهالى، مشيرًا إلى أنه رغم معرفة مسئولى الكهرباء والمجلس المحلى للقرية بالمشكلة، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.

 

وناشد الأهالى وزير الكهرباء بالتدخل السريع لحل المشكلة التى يعانى منها السكان، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الكهرباء.


محافظة دمياط

اخبار المحافظات

ضعف الكهرباء

اخبار دمياط

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