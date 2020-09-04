اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:03 ص
شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط (2,500 طن مفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "فى حالة سيولة تامة" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة).

ونجحت الجهود في ضبط (1,500 طن أسماك ماكريل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الرياض (بمحافظة كفرالشيخ).

وتمكنت الجهود من ضبط (15 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحسينية (بمحافظة الشرقية).

وأسفرت الجهود عن ضبط (9,750 طن مسلى – جبن أبيض بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية)، وضبط (140 ألف كمامات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى"- 25 ألف كمامة تحت التجهيز - 500 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة- 300 لتر مطهرات بدون مستندات "مجهولة المصدر"- 3 ماكينة "مستلزمات وأدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (19 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن شركة للشحن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين (بمحافظة القاهرة).

   

 

 


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