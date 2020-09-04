اليوم السابع
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خالد صلاح
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سوريا تسجل 4 وفيات و75 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:00 ص
سوريا تسجل 4 وفيات و75 إصابة جديدة بكورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 4 وفيات و 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت 2973 شفيت منها 681 وتوفيت 124 حالة.

وفى سياق مختلف، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 16 عنصرا من الفصائل الموالية لميليشيات إيران، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مواقعهم شرق سوريا، وذكر المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن ضربات جوية استهدفت فجر الخميس، موقعا تابعا لكتائب حزب الله العراقي، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة عند أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقى، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات، مضيفا أن عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأضاف أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.


سوريا

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اصابات كورونا

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