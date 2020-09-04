الرئيسية أخبار عالمية زلزال شدته 5.6 درجة يضرب منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:02 م ريختر رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب اليوم الجمعة المنطقة الحدودية بين بنما وكوستاريكا. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار. زلزال الحدود بين بنما وكوستاريكا بنما كوستاريكا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:38 م باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين المناهضين للعنصرية وسط نيويورك.. زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب الفجيرة بالإمارات.. والأمن الروسى يعتقل 13 شخصا خططوا لارتكاب مجازر الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:00 م زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب إمارة الفجيرة بالإمارات الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:59 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور "كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب! س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة