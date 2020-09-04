زلزال شدته 5.6 درجة يضرب منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا

رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب اليوم الجمعة المنطقة الحدودية بين بنما وكوستاريكا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.