زعيم المعارضة التركية يسأل "أردوغان": من هؤلاء "الإخوان" لتخسر مصر من أجلهم؟

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن زعيم المعارضة التركية أكد أن سياسة أردوغان مزقت سوريا، وتساءل زعيم المعارضة: من هؤلاء "الإخوان" لتخسر مصر من أجلهم؟، مشككاً في وجود وزير خارجية للجمهورية التركية، مؤكدا أن سياسة أردوغان دمرت الاقتصاد وحجم الدين تضخم كثيرا.

وكانت فرنسا أعربت عن "أسفها" بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى "احترام" حقوق الإنسان.