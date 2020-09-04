روشتة الزراعة لمحصول البرتقال خلال سبتمبر.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية -قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، لمحصول الموالح "البرتقال" لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى، بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة خلال شهر سبتمبر الجارى.

ومن أهم التوصيات الفنية الشهرية لشهر سبتمبر الخاصة بزراعات حدائق الموالح.. أهم العمليات :

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف.

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .

ـوعن طرق التسميد تسمد الأشجار التي تروي بالغمر .

-الأشجار من عمر سنة إلى عامين تتم إضافة 200 جم إلى 250 جم سلفات نشــادر أو نترات نشاد، يتم إضافة 250 جم سلفات بوتاسيـوم للأعـمار الصغــيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، يتم إضافة 350 جم سماد مركـب للأشجار أكـبـر مـــــن 3 سنــوات .

ـ وعن تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط :.

الرية الأولــي: يضاف 3 كــم سلفات نشــــادر + 1,5 كـــم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانيــة: يضاف3 كــــم سمـاد مركـب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثــة: يضاف 1لتــر حـامـض أميـني للفــــدان مـدة شهــر، الرية الرابعــة: يضاف 3 كم سلفات بوتاسيوم. يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم .

ـالتسميد الورقي في حالة نقص العناصر فقط، يتم الـــرش الـــورقي بمعـدل مرة كل شهر ويكـون في حــالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجـار ويكـرر ويتـم كمـــا يلي 300 جم حـديـد مخلبي +150 جم زنــك مخلبي +150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 250جم استيموفول (لرفع كفاءة الامتصاص).