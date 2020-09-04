اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تغرم شركة جوجل لانتهاكها قوانين الإنترنت في البلاد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:42 م
روسيا تغرم شركة جوجل لانتهاكها قوانين الإنترنت في البلاد جوجل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وسائل إعلامية أن روسيا غرّمت شركة جوجل مبلغا ماليا لمخالفتها قوانين البلاد فيما يتعلق بشؤون الإنترنت.
 
وقالت زولفيا جورينتشوك، المتحدثة الصحفية باسم محكمة "تاغانكا" بموسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- إن المحكمة تلقت من شركة جوجل شيكا مصرفيا بقيمة 1.5 مليون روبل (20.2 ألف دولار تقريبا) لتسديد الغرامة المفروضة على الشركة في روسيا، كونها انتهكت القوانين الروسية التي تتعلق بالإنترنت.
 
وفي أغسطس الماضي، كانت الهيئات الروسية المختصة قد أصدرت قرارا يعتبر أن محرك البحث الخاص بجوجل انتهك مجددا القوانين الروسية التي تتعلق بفلترة المعلومات والبيانات أثناء البحث عبر الشبكة العنكبوتية.
 
وجاء القرار المذكور بعد أن تقدمت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك بروسيا ببلاغ ضد شركة جوجل في يوليو الماضي، وذكرت في البلاغ أن الشركة لم تتخذ التدابير اللازمة لاستبعاد المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث في متصفحها.
 
وتبعا للتشريعات الروسية فإن الشركات المشغلة لمحركات البحث على الإنترنت في البلاد يتوجب عليها إزالة الروابط في التي تخص الصفحات الإلكترونية المتضمنة معلومات محظورة، من نتائج بحث المتصفحات.
 
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد غرمت جوجل بمبلغ 10.5 ألف دولار في يوليو العام الماضي لأسباب مشابهة تتعلق بفلترة المحتوى المحظور أيضا.

روسيا

جوجل

قوانين الإنترنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة