روسيا تؤكد فاعلية لقاح سبوتنك5 ضد كورونا وفقا لتجارب المرحلة الأولى والثانية

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسى، وصندوق الثروة السيادية الروسى، والمركز الوطنى الروسى لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة فى روسيا، عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح لفيروس كورونا مسجل في العالم، "سبوتنيك في".

وقال المسئولون خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الروسية موسكو قبل قليل حول النتائج المتعلقة باللقاح، والذى شارك فيه كيريل ديميترف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى المشرف على تطوير اللقاح وألكيندر جينتسبرج، مدير معهد جاماليا للأمراض الوبائية ودينس لوجنوف، نائب مدير المعهد المطور للقاح أن نتائج التجارب السريرية للقاح فى المرحلتين الأولى والثانية أظهرت عدم وجود سلبيات خطيرة، بينما تتراوح نسبة حدوث أضرار اللقاحات الأخرى المرشحة من 1 إلى 25%.

وأظهر 100% من المشاركين فى التجارب السرية للقاح مناعة مستقرة، وفى نفس الوقت كان مستوى الأجسام المضادة المعادلة للفيروس لدى المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح أعلى بـ 1.4 – 1.5 مرة من مستوى الأجسام المضادة لدى الأشخاص المصابين.

وأكد المسئولون الروس أن لقاح كورونا سبوتنك 5 قد أثبت فاعلية وسلامة حتى الآن، رافضين الشكوك الغربية فيه هذا اللقاح الذى يعد الأول فى العالم الذى يتم الإعلان عنه لمواجهة فيروس كورونا.