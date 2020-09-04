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رئيس مدينة كفر شكر يؤكد إنهاء إجراءات عبور خطوط الغاز أسفل الرياح التوفيقى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:17 م
رئيس مدينة كفر شكر يؤكد إنهاء إجراءات عبور خطوط الغاز أسفل الرياح التوفيقى توصيل الغاز الطبيعي
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه جارى الآن أعمال توصيل الغاز الطبيعي من المدينة إلى قرى ومناطق البر الشرقى، وذلك عبر الرياح التوفيقى، بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعبور خطوط الغاز أسفل مياه الرياح التوفيقى إلى الجهة المقابلة بالبر الشرقى، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأضاف "رفعت"، فى تصريحات صحفية، أن عمليات توصيل الغاز الطبيعي التى تتم الآن سوف تخدم عشرات القرى بالبر الشرقي والوحدة المحلية بالبقاشين وكفر تصفا، بهدف خدمة وراحة أهالينا المواطنين الذين نعمل على خدمتهم وراحتهم والإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية طبقا لتوجهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم إنهاء كافة المعوقات التى كانت تعوق التوصيل وتسهيل حركة السير والمرور لكون الأعمال تتم فى مدخل المدينة وأسفل الكوبرى، وذلك لعدم تعطيل حركة المواطنين والمرور حفاظا على خدمات ومصالح المواطنين.

وأوضح رئيس مدينة كفر شكر، أنه يوجد خطة طموحة لاستكمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لشعور المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة له.


اخبار القليوبية

اخبر مصر

كفر شكر

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز الطبيعي

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