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رئيس مدينة سفاجا توقف أعمال بناء مخالف خلال جولة مسائية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:45 ص
رئيس مدينة سفاجا توقف أعمال بناء مخالف خلال جولة مسائية وقف أعمال بناء مخالف خلال جولة مسائية بسفاجا
البحر الاحمر - عماد عرفة

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قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء أمس الخميس، جولة ليلية في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدٍ بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الجولة تم رصد أعمال بناء مخالف بمنطقة التليفزيون، وعلى الفور وقف عمليات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

وأوضحت رئيس المدينة أنه أثناء جوالاتها الميدانية المستمرة ليلاً برفقته الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك والمتابعة الميدانية، حيث لاحظ أعمال بناء مخالف بمنطقة تقسيم التليفزيون بدون ترخيص.

وأمرت رئيس مدينة سفاجا على الفور بوقف الأعمال ومصادرة الشدة الخشبية، وذلك تنفيذا توجهات القيادة السياسية بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضى أملاك الدولة وإزالتها فى المهد.

وأكدت "رئيس المدينة" على استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات في مهدها، وعدم البناء المخالف أو البناء على أراضي أملاك الدولة، لافتة التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى، وخاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

سفاجا

وقف مبني مخالف

مجلس مدينة سفاجا

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