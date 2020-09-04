اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يرسم شيوخ جدد بالإسماعيلية و راعى بالقناطر الخيرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:20 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يرسم شيوخ جدد بالإسماعيلية و راعى بالقناطر الخيرية رسم شيوخ جدد بالإسماعيلية و القناطر الخيرية
كتب مايكل فارس

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما شارك في تنصيب القس مراد عادل، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، اليوم الجمعة. يأتي ذلك في إطارِ الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية ، بعد عودة العبادة الجماعية لجميع الكنائس الإنجيلية في مصر.

وقدم رئيس الطائفة  الدكتور القس أندريه زكي ،  كلمة مهنئًا شعب الكنيسة والسادة الشيوخ الجدد بالكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية، والقس مراد عادل بالقناطر الخيرية، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا، والقس ناجح فوزي رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس مراد عادل راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، و ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقيادات الدينية ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من القيادات والرموز الشعبية بمحافظة الإسماعيلية والقناطر الخيرية.

 



 

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