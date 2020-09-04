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دراسة تكشف تدمير حرائق الغابات فى قرطبة مساحة تعادل 12 مدينة فى 20 عاما

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:59 ص
دراسة تكشف تدمير حرائق الغابات فى قرطبة مساحة تعادل 12 مدينة فى 20 عاما حرائق اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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أكدت دراسة أجرها معهد جولتيش التابع لجامعة قرطبة الوطنية UNC أنه بين عامى 1999 و 2017 ، تم تسجيل ما مجموعه 5358 حريق غابات في جبال قرطبة، وبلغت المنطقة المتضررة 700376 هكتارًا ، أي ما يعادل 12 مدينة في قرطبة، وقال الباحثون المسؤولون إن معظم حالات انتشار الحرائق فى الغابات بالمنطقة  كانت بسبب النشاط البشري.

ووفقا لأحد المتخصصين من معهد جوليتش الذين شاركوا فى الدراسة ، خوان أرجانياراز فإن "معظم الحرائق لها أصل بشري: النشاط البشري هو الدافع الرئيسي لهذه الأحداث".

وتقول الدراسة إن الأسباب متنوعة: "من الحرق إلى تجديد المراعي ، ومواد الإضاءة لتقليل حجم النفايات في المكبات المكشوفة ، إلى الاستفزاز لتفكيك وتبرير التغيير في استخدام الأرض لاحقًا مع من أجل التمكين من تمدين المناطق الطبيعية ".

ومن ناحية أخرى ، ترتبط الحرائق التي لها أصل طبيعي بـ "صاعقة البرق"، ولكن في هذه الحالة، أوضح المتخصص ، "أنها تحدث دائمًا في سياق تكوين العاصفة" وبما أن هذا يحدث عمومًا في ظل الظروف مع ارتفاع نسبة الرطوبة ، "يصعب انتشار الحريق".

وحذر المتخصص من أن التعافي الكامل للأسطح المحروقة يستغرق 30 عامًا على الأقل، مشيرا إلى أن أنواع جبال قرطبة تنمو ببطء شديد ، بين خمسة و 20 سنتيمترا في السنة، وأوضح قائلاً: "لهذا يستغرق الأمر ما بين عقدين وثلاثة عقود حتى تنمو وتصل إلى ارتفاع كافٍ للسماح لها بالهروب من حريق لاحق" ، موضحًا أن الاحتمال الأكبر لاشتعال النيران في هذه المناطق المتضررة.

في هذا الخفض المؤقت، كان العام الذي سُجل فيه أكبر عدد من الحرائق هو عام 2003 ، بإجمالي 364 حادثة طالت 102.992 هكتارًا، ومع ذلك ، تم الوصول إلى الرقم القياسي للمنطقة المحروقة في عام 2013 ، حيث بلغ 106206 هكتارًا و 153 مصدرًا للنيران.

 

 


اسبانيا

قرطبة

حرائق

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حرائق الغابات

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