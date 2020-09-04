دراسة تكشف تدمير حرائق الغابات فى قرطبة مساحة تعادل 12 مدينة فى 20 عاما

كتبت فاطمة شوقى

أكدت دراسة أجرها معهد جولتيش التابع لجامعة قرطبة الوطنية UNC أنه بين عامى 1999 و 2017 ، تم تسجيل ما مجموعه 5358 حريق غابات في جبال قرطبة، وبلغت المنطقة المتضررة 700376 هكتارًا ، أي ما يعادل 12 مدينة في قرطبة، وقال الباحثون المسؤولون إن معظم حالات انتشار الحرائق فى الغابات بالمنطقة كانت بسبب النشاط البشري.

ووفقا لأحد المتخصصين من معهد جوليتش الذين شاركوا فى الدراسة ، خوان أرجانياراز فإن "معظم الحرائق لها أصل بشري: النشاط البشري هو الدافع الرئيسي لهذه الأحداث".

وتقول الدراسة إن الأسباب متنوعة: "من الحرق إلى تجديد المراعي ، ومواد الإضاءة لتقليل حجم النفايات في المكبات المكشوفة ، إلى الاستفزاز لتفكيك وتبرير التغيير في استخدام الأرض لاحقًا مع من أجل التمكين من تمدين المناطق الطبيعية ".

ومن ناحية أخرى ، ترتبط الحرائق التي لها أصل طبيعي بـ "صاعقة البرق"، ولكن في هذه الحالة، أوضح المتخصص ، "أنها تحدث دائمًا في سياق تكوين العاصفة" وبما أن هذا يحدث عمومًا في ظل الظروف مع ارتفاع نسبة الرطوبة ، "يصعب انتشار الحريق".

وحذر المتخصص من أن التعافي الكامل للأسطح المحروقة يستغرق 30 عامًا على الأقل، مشيرا إلى أن أنواع جبال قرطبة تنمو ببطء شديد ، بين خمسة و 20 سنتيمترا في السنة، وأوضح قائلاً: "لهذا يستغرق الأمر ما بين عقدين وثلاثة عقود حتى تنمو وتصل إلى ارتفاع كافٍ للسماح لها بالهروب من حريق لاحق" ، موضحًا أن الاحتمال الأكبر لاشتعال النيران في هذه المناطق المتضررة.

في هذا الخفض المؤقت، كان العام الذي سُجل فيه أكبر عدد من الحرائق هو عام 2003 ، بإجمالي 364 حادثة طالت 102.992 هكتارًا، ومع ذلك ، تم الوصول إلى الرقم القياسي للمنطقة المحروقة في عام 2013 ، حيث بلغ 106206 هكتارًا و 153 مصدرًا للنيران.