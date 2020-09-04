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خطيب الجامع الأزهر يعلن رفضه محاولات استفزاز المسلمين والمساس بمقدساتهم..صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:59 م
خطيب الجامع الأزهر يعلن رفضه محاولات استفزاز المسلمين والمساس بمقدساتهم..صور صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر
كتب محمد تهامى زكى

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ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، وسط تدابير احترازية مشددة، تحت عنوان "الدين الإسلامى مبنى على اليسر"، مؤكدا أن الدين الإسلامى دين يسر وسماحة ولا نقبل المساس بمقدساته.

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وفى بداية الخطبة دعا الدكتور إبراهيم الهدهد، الأمة الإسلامية إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشددًا على أن الدين الإسلامى مبنى على اليسر، كما أن اليسر لا يكون إلا بين عسرين، والمؤمن عندما ينزل به العسر مطالب بالعيش فى حالة من التفاؤل وانتظار اليسر الذى يحل بعد هذا العسر.
 
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وأضاف الهدهد، إن حياة المؤمنين يجب أن تتزين بالرضا وقت العسر والاستبشار باليسر الذى يليه، كما هو الحال مع الظروف التى نعيشها هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، وأن نأخذ بالأسباب الدنيوية التى حددها المتخصصون للوقاية من هذا الوباء.

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واختتم الهدهد خطبته بالتنديد باستفزاز مشاعر أكثر من مليارى مسلم حول العالم، من خلال محاولات الإساءة للقرآن العظيم والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وكما أن ديننا الحنيف يأمرنا باحترام كل الأديان والمعتقدات، فإننا نطالب العالم أيضًا أن يقف لكل محاولات النيل من المسلمين ومقدساتهم، لأنها تعمل على بث روح الكراهية وعرقلة كل محاولات التعايش بين أتباع الديانات، بحسب حساب الأزهر على فيس بوك.
 
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الازهر

خطبة الجمعة

الجامع الازهر

مقدسات المسلمين

كورونا

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