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"خطيب الأزهر " نرفض محاولات استفزاز مشاعر المسلمين والمساس بالمقدسات

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:25 م
"خطيب الأزهر " نرفض محاولات استفزاز مشاعر المسلمين والمساس بالمقدسات صلاة الجمعة بالجامع الأزهر
كتب لؤى على

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ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، وسط تدابير احترازية مشددة؛ تحت عنوان "الدين الإسلامي مبني على اليسر".

في بداية الخطبة دعا الهدهد، الأمة الإسلامية إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشددًا على أن الدين الإسلامي مبني على اليسر، كما أن اليسر لا يكون إلا بين عسرين، والمؤمن عندما ينزل به العسر مطالب بالعيش في حالة من التفاؤل وانتظار اليسر الذي يحل بعد هذا العسر ، مضيفا إن حياة المؤمنين يجب أن تتزين بالرضا وقت العسر والاستبشار باليسر الذي يليه،  كما هو الحال مع الظروف التي نعيشها هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، وأن نأخذ بالأسباب الدنيوية التي حددها المتخصصون للوقاية من هذا الوباء.

واختتم الهدهد ، خطبته بالتنديد  باستفزاز مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، من خلال محاولات الإساءة للقرآن العظيم والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، قائلا " أن ديننا الحنيف يأمرنا باحترام كل الأديان والمعتقدات، فإننا نطالب العالم أيضًا أن يقف لكل محاولات النيل من المسلمين ومقدساتهم، لأنها تعمل على بث روح الكراهية وعرقلة كل محاولات التعايش بين اتباع الديانات.

 

 


 

 

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الجامع الازهر

خطبة الجمعة

صلاه الجمعة

الدكتور ابراهيم الهدد

رئيس جامعة الأزهر

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