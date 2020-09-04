خطبة الجمعة.. اعرف ضوابط فتح المساجد اليوم للأسبوع الثانى على التوالى

كتب على عبد الرحمن

تفتح مساجد مصر اليوم أبوابها أمام المصلين، للأسبوع الثانى على التوالى، لأداء صلاة الجمعة، بعد قرار مجلس الوزراء فتح المساجد بضوابط وزارة الأوقاف، وتستعد الوزارة لصلاة الجمعة باتخاذ الضوابط والإجراءات الاحترازية في كافة المساجد.

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح المساجد لصلاة الجمعة التي بدأت الجمعة الماضية وخرجت منظمة وسط التزام المصلين بالضوابط وهى:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطب الجمعة تحت عنوان "الإيمان والعلم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اختيار موضوع خطبة الجمعة "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، قائلاً:"الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية."