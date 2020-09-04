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حرب العصابات.. تخبط داخل الإخوان وعصام تليمة يتهم قيادات الجماعة بالفشل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:26 م
حرب العصابات.. تخبط داخل الإخوان وعصام تليمة يتهم قيادات الجماعة بالفشل الإخوان -أرشيفية
كتب محمود العمرى

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حالة من التخبط الشديد تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربين بالخارج، بعد القبض على الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال المرشد، حيث تبادلت أطراف الإخوان الاتهامات فيما بينهم.

 

الفيديو جراف التالى يكشف ما تشهده الجماعة الإرهابية، والهجوم الذى شنه عصام تليمة القيادى الإخوانى الهارب على قيادات الجماعة الإرهابية فى الخارج، وعلى رأسهم محمود حسين ومحمود الإيبارى، ووصف تليمة محمود حسين وقيادات الجماعة بالفشلة، وأنهم سبب انهيار التنظيم.

وكشف تليمة، أن قيادات الإخوان بالخارج أوصلوا رسائل خاطئة ومسيئة ليوسف القرضاوى على أنها رسائل من محمود عزت.

 

واتهم تليمة محمود حسين وجبهته بأنهم أطلقوا ما أسماه بكتائب الذباب الإلكترونى ليسبوه ويتهموه بأنه خان الجماعة هو وسليم عزوز وبعض العناصر بالخارج،  وأنهم عينوا إبراهيم منير نائبا للمرشد ومسئول التنظيم الدولى من أجل مصالحهم، ولم يشاوروا أحدا فى تعيينه واختياره.

 

 

 

 

 


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