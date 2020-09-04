حبس عاطلين 4 أيام بتهمة ترويج الهيروين فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة على عملائهما في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشرعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطلين، عثر بحوزتهما على كميات من الهيروين قبل بيعها على عملائهما في منطقة الشرابية، وحرر محضرا بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، في القبض على "و، م" عاطل وسابق اتهامه في قضايا و"ا،م" عاطل وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقات، 200 تذكرة هيروين ومبالغ مالية وهاتفين محمول، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الناري بغرض التشاجر وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بحبسهما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.