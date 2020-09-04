جوتيريش فى اجتماع مجموعة العشرين يدعو لاعتبار اللقاحات المستقبلية منفعة عالمية

كتبت - هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أن وباء كوفيد-19 لا يحترم الحدود وهذا يتطلب منا تعزيز التعاون عبر جميع الحدود، جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين عبر تقنيه الفيديو، وتابع جوتيريش إن المخاوف تتزايد من أن بعض القيود الحالية على الحركة يمكن أن تدوم لفترة أطول من الأزمة الحالية. بالإضافة الى ذلك، حذر من أن اعتماد تدابير مخصصة يمكن أن يخلق خليطًا من متطلبات السفر غير العملية، مما يخلق عقبات كبيرة أمام الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحث الأمين العام مجموعة العشرين على الاتفاق على معايير موضوعية مشتركة فيما يتعلق بإزالة قيود السفر، على أساس الأدلة العلمية.

ودعا دول مجموعة العشرين إلى زيادة الاستثمارات في الأنظمة والممارسات التي تدعم السفر الآمن ؛ لتعزيز التنسيق في التدابير الوقائية ؛ لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين والموافقة على اعتبار اللقاحات المستقبلية منفعة عامة عالمية لتكون متاحة وبأسعار معقولة في كل مكان للجميع.

وأضاف: لا يزال أمامنا طريق طويل حتى الآن في قدرتنا على مكافحة الوباء معًا وأننا ما زلنا نفتقر إلى التضامن الدولي الفعال للاستجابة للآثار الاقتصادية والاجتماعية وأوجه الهشاشة الأساسية التي كشفها الوباء.