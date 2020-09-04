اليوم السابع
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جهاز جديد يمكنه كشف عدوى فيروس كورونا المبكرة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:00 م
جهاز جديد يمكنه كشف عدوى فيروس كورونا المبكرة جهاز جديد للكشف عن عيات الفيروس
كتبت إيناس البنا

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يمكن لجهاز تشخيص جديد الكشف عن  تركيز عينات من مرضى COVID-19 مسبقًا فى مراحل المرض بدون أعراض، ما يوفر القدرة على الكشف المبكر عن فيروس كورونا.وغالبًا ما لا تكون أجهزة التشخيص المستخدمة فى المنزل أو فى مكاتب الأطباء حساسة بدرجة كافية لاكتشاف كميات صغيرة من الفيروس، الذى قد يكون موجودًا فى عينات من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، والتى يمكن أن تحدث فى المرحلة المبكرة من COVID- 19.

ووفقا لما نشر فى المجلة العلمية "Biomicrofluidics "، أبلغ العلماء عن اختراع يمكنه تركيز محتوى الفيروس فى عينة من البول أو اللعاب، ما يسمح باكتشافه.

جهاز يحدد كميات الفيروس الصغيرة
جهاز يحدد كميات الفيروس الصغيرة

ولزيادة تركيز العينة وفقا لمجلة "thelancet"، استخدمت المجموعات السابقة جزيئات الهلام، مقترنة بصبغة كيميائية، لالتقاط الفيروس واكتشافه، لكن هذا النهج يقتصر على فيروسات معينة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون وقت الاختبار أكثر من 30 دقيقة ويتطلب معدات باهظة الثمن.

وتمت تجربة طرق أخرى لكنها تفتقر جميعها إلى القدرة على تشخيص فيروسات مختلفة أو مواد حيوية أخرى ذات أهمية، مثل هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية ، وهو هرمون موجود فى البول أثناء الحمل.

قام الباحثون في جامعة سينسيناتي وقاعدة رايت باترسون الجوية بتجربة جهازين مختلفين، كلاهما يعتمد على أنظمة ترشيح غشاء مماثلة.

كان الجهاز الأول عبارة عن وحدة تركيز متكاملة تمامًا مقترنة بمكون يمكنه اكتشاف الفيروس المعنى، وتم استخدام فراغ لسحب الماء من خلال الغشاء ، تاركًا الفيروس في محلول أكثر تركيزًا ، وتم تحليل العينة في نفس الجهاز.

قالت الكاتبة إيمي دريكسيليوس: "كان مقدار الوقت اللازم لإكمال عملية التركيز بطيئًا للغاية". "في المتوسط ​​، استغرق كل جهاز حوالي 30 دقيقة لإكمال عملية التركيز. لذلك خلصنا إلى أن جهاز التدريج التلقائي الذي يعمل بالفراغ غير مفيد عمليًا وتحولنا إلى جهاز بديل يستخدم ضغطًا إيجابيًا أعلى بكثير.

تم النظر في الجهاز الثاني لأن المحققين أدركوا أنه من خلال تطبيق الضغط العالي ، بدلاً من الفراغ العالي ،  تم توصيل خزان غاز النيتروجين والمنظم بجهازهم الثاني ، مما يسمح بتطبيق ما يصل إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط.

قامت المجموعة بفحص السوائل الحيوية الحقيقية ، واللعاب والبول ، مع عينات من البروتين من فيروس الأنفلونزا أ. عينات أخرى تحتوي على HCG.

: "كانت نتائج الاختبار متسقة للغاية مع الجهاز الثاني ، حيث أظهرت نتيجة تركيز تبلغ 33 ضعف العينة الأصلية"، "يمكن تحقيق التركيز المسبق لعينة 1 مليلتر في خمس دقائق أو حتى أسرع مع ضغوط مطبقة أعلى."

لم يتم اختبار الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب COVID-19 ، ولكن يجب أن تعمل الطريقة معه ، حيث أن التكنولوجيا يمكن أن تكتشف بنجاح الإنفلونزا أ. كلاهما فيروسات تنفسية من المحتمل وجودها في اللعاب. بالإضافة إلى ذلك ، تعد هذه التقنية واعدة لاختبار الحمل ، حيث تكون النتائج المبكرة أيضًا مرغوبة للغاية.

 

 
 

 

 


فيروسات تنفسية

فيروس كورونا

عينات اللعاب

كورونا بدون أعراض

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