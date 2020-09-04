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جامعة البحرين: نظام الدراسة فى العام الدراسى المقبل عن بعد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
جامعة البحرين: نظام الدراسة فى العام الدراسى المقبل عن بعد جامعة البحرين - أرشيفية
وكالات

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أعلنت جامعة البحرين، أن نظام الدراسة في العام الدراسي المقبل 2020/2021 ، الذي سيبدأ الأحد 20 سبتمبر الجاري، سيكون عن بُعد (التعلم الإلكتروني) وذلك دعماً لجهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) للحدّ من انتشار الجائحة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، قالت الجامعة "ستستثنى من ذلك المقررات ذات الجانب العملي ومقررات التدريب العملي التي ستعمل الكليات على التواصل مع طلبتها لتعريفهم بالإجراءات والاحترازات الواجب عليهم أخذها عند الحضور الشخصي لهذه المقررات".  


البحرين

كورونا

جامعه البحرين

فيروس كورونا

التعليم عن بعد

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