تونس تسجل 198 إصابة بفيروس كورونا المستجد

وكالات

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، كا أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 4394 حالةً، وذلك بالتوازي مع ارتفاع إجمالي حالات الوفيات إلى 84 شخصاً، إثر تسجيل ثلاث وفيات جدد بهذه الجائحة.

وفى وقت سابق، سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 225 حالة محلية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس