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تنفيذ 825 حكماً خلال حملة أمنية في أسوان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:12 م
تنفيذ 825 حكماً خلال حملة أمنية في أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، اليوم، الجمعة، من تنفيذ 825 حكماً متنوعاً خلال حملة في مجال تنفيذ الأحكام بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وشملت حملة تنفيذ الأحكام: ضبط 153 حكم حبس جزئي و27 حكم حبس مستأنف و483 أحكام غرامات و161 أحكام المخالفات.

وكانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر البانجو والحشيش والهيروين، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 8 متهمين و5 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 1.700 كيلو جرام، و150 جرام حشيش، و20 جرام هيروين و5 سلاح أبيض.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 


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