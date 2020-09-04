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تقرير المعمل الجنائى يكشف أسباب كسر ماسورة غاز فى مدينة نصر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:00 ص
تقرير المعمل الجنائى يكشف أسباب كسر ماسورة غاز فى مدينة نصر كسر ماسورة_أرشيفية
كتب كريم صبحى - عبد الله محمود

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استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية، تقرير المعمل الجنائي بعد معاينة كسر ماسورة غاز بشارع مصطفى النحاس، لبيان الأسباب التى أدت للكسر، حيث كانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت النيابة بتشكيل لجنة من الحي لكشف أسباب الكسر وسرعة إجراء التحريات، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز 4 بوصة بشارع مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد في مدينة نصر.

 

وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وانتقال سيارات الإطفاء لحين الانتهاء من عمليات إصلاح الكسر، وتأمين أعمال الإصلاحات حتى انتهائها. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بسرعة ارسال تقرير المعمل الجنائي، لبيان سبب كسر ماسورة الغاز الحقيقي.


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