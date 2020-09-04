تعرف على مساهمات القطاعات الاقتصادية فى الاستثمارات المنفذة للعام المالى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، حجم مساهمة القطاعات في إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثالث "يناير-مارس" للعام المالي 2019/2020، حيث حققت مجموعة من القطاعات مساهمات مرتفعة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، حيث ساهم قطاع البترول الخام بنسبة 10.3%، خلال الفترة المذكورة، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 11.1%.



مساهمة القطاعات في الاستثمارات المنفذة

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قطاع الكهرباء ساهم بنسبة 11.2%، والتشييد والبناء بنسبة 6.1%، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين بنسبة 10.4%، وقطاع الاتصالات بنسبة 3.9%، وقطاع المعلومات بنسبة 2%، أما قطاع الأنشطة العقارية فقد ساهم بنسبة 9.5%، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 3.5%، وأخيرا قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 13.4%.

وفي نفس السياق، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.