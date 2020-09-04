تعرف على قائمة الشركات الأعلى تداولا فى " مقصورة" البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة دايس للملابس الجاهزة، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول 337.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 608.5 مليون جنيه، تلاه "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 99.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 337.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 295.4 مليون جنيه، ثم "القاهرة للدواجن" بحجم تداول 49.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 205.1 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 103.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 174.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 160.9 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 20.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 158.9 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 21.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 154.1 مليون جنيه، وفى التاسع " الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 24.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 117 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 36.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 116.2 مليون جنيه.

يذكر أن المساهم الإماراتي خلفان فرج محمد مسعود المحيربى، قد رفع حصته بشركة دايس للملابس الجاهزة إلى 7.1% بعدما اشترى 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.1 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.8% إلى 7.1% من إجمالي أسهم الشركة.

وسبق أن ورفع خلفان المحيربى ،حصته فى شركة دايس يوم 12 أغسطس الماضي من 1% إلى 2.94% عبر شراء 10 ملايين سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه، ويملك شقيقه محمد فرج محمد مسعود المحيربى، حصة 12.6% تقريبًا من أسهم الشركة، ويبلغ رأسمال المصدر لشركة دايس للملابس 106 ملايين جنيه، موزعة على 530 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.