اليوم السابع
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تعرف على المشاريع التي سيتم افتتاحها بالقاهرة لتطوير العشوائيات

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
تعرف على المشاريع التي سيتم افتتاحها بالقاهرة لتطوير العشوائيات مشاريع تطوير العشوائيات
كتب سيد الخلفاوى

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تفتتح محافظة القاهرة عددًا من مشاريع تطوير العشوائيات الفترة المقبلة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.
 
1. عددها 6 مشروعات مقرر افتتاحها بإجمالي 15569 وحدة سكنية.
2. المشروعات هى"أرض الخيالة، ومعًا لتطوير العشوائيات المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربي وأهالينا2، والمنيل القديم".
3. مشروع الخيالة يضم المشروع 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض 40 فدانا.
4. مشروع معًا لتطوير العشوائيات على مساحة 60 فدانًا يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، المرحلة الأولى بها 1104 وحدات سكنية، والمرحلة الثانية بها 3312 وحدة سكنية 
5. مشروع مصنع 18 الحربى يضم 6800 وحدة سكنية.
6. مشروع أهالينا 2 يتضمن إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابق بكل طابق أربع وحدات سكنية.
7. مشروع المنيل القديم ويضم 432 وحدة سكنية على مساحته 5 أفدنة
 
 

تطوير العشوائيات

العشوائيات

القاهرة

اخبار القاهرة

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