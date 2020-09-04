تعرف على المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفتح الإسكندرية اليوم 7 مساجد على محور المحمودية بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها وتسليمها لمديرية الأوقاف بالإسكندرية وتسليمها لأفضل الأئمة بالمحافظة ومن المساجد التى يتم افتتاحها.

١- مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ : رفعت على سعيد

٢-مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك

إمامه الشيخ: محمد عبده متولي أبو بكر.

٣- مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ: نادر جمال زبيب

٤-مسجد الشهيد إبراهيم على امين بمنطقة خورشيد

وإمامه الشيخ: على عبدالجليل السيد الشوني

٥- مسجد الشهيد ابراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ: محمد ماهر جمعة

٦- مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ : علي كمال بدير

٧- مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ : إبراهيم على زايد



المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية (1)



المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية (2)



المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية (3)



المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية (4)



المساجد التى تفتح أبوابها اليوم للمواطنين على طريق المحمودية (5)