تعرف على أسماء المساجد الجديدة المقرر افتتاحها بمحافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة تم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المساجد الأربعة الجديدة هى: "البسيون بغرب أسوان، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، والنور بإدفو، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو"، لافتاً إلى أن هناك بعض المساجد يساهم فى إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف.

وأشار إلى أن هذه المساجد ضمن المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد فى هذه الفترة تقدما ملحوظا فى جميع المجالات وشتى الميادين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الجمعة الماضية شهدت التزام كامل من المصلين ورواد المساجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال صلاة الجمعة، بعد غياب دام لقرابة 22 جمعة، وتحافظ مديرية الأوقاف بأسوان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال الجمعة اليوم وكل جمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن خطبة الجمعة وفقاً لتعليمات الوزارة مدتها 10 دقائق وكل المصلين ورواد المساجد لديهم وعى كامل والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد داخل المسجد من ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى وجلوسهم فى أماكن التباعد وغيرها من الإجراءات الاحترازية، وهذا دليل على وعى رواد المساجد بهذه القضية إلى أن يأذن الله برفع البلاء عن العالمين.