تعرف على أسعار شنط المدارس والأدوات المكتبية للعام الدراسى الجديد

كتبت سماح لبيب

قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية فى الموسم الدراسى الجديد 2020-2021 انخفضت بنحو 15% عن العام الماضى، كما أن الصناعة المحلية شهدت تطور كبير فى منتجات الأدوات المكتبية العام الحالى.

وفيما يلى أسعار بيع الأدوات المكتبية والكراسات والكشاكيل وهى :

1 أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات .

2 أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون .

3 أسعار الكراسات من 60 قرش إلى جنيهين .

4 أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس .

5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 وحتى 1000 جنيه للشنط ذات الماركات الماركات العالمية .

6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات .

7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات .

8 أسعار الزمزامية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .