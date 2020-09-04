اليوم السابع
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تعرف على أسعار شنط المدارس والأدوات المكتبية للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:00 ص
تعرف على أسعار شنط المدارس والأدوات المكتبية للعام الدراسى الجديد ادوات مكتبية
كتبت سماح لبيب

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قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية فى الموسم الدراسى الجديد 2020-2021  انخفضت بنحو 15% عن العام الماضى، كما أن الصناعة المحلية شهدت تطور كبير فى منتجات الأدوات المكتبية العام الحالى. 
 
وفيما يلى أسعار بيع الأدوات المكتبية والكراسات والكشاكيل وهى : 
 
1 أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات . 
 
2 أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون .
 
3 أسعار الكراسات من 60 قرش إلى جنيهين . 
 
4 أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس . 
 
5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 وحتى 1000 جنيه للشنط ذات الماركات الماركات العالمية . 
 
6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات . 
 
7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات . 
 
8 أسعار الزمزامية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .
 
 

كورونا

الأدوات المكتبية

معرض اهلا مدارس

اسعار ادوات المدرسة

اسعار شنط المدرسة

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