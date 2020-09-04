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"تضامن شمال سيناء" تؤكد على تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية الخادمة للمجتمع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:15 م
"تضامن شمال سيناء" تؤكد على تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية الخادمة للمجتمع جانب من الندوة
شمال سيناء محمد حسين

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أكد على غيط مدير إدارة الجمعيات  الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، على  دور المديرية فى دعم وتشجيع الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن للجمعيات دور فى خدمة المجتمع بشكل لافت، وكان آخرها الدور المجتمع الريادى فى مؤازرة جهود الدولة فى مواجهة جائحة كورونا.

وأشار غيط فى كلمته  خلال ندوة " دور المجتمع المدنى فى تبنى القضايا المجتمعية"،التى عقدت فى مدينة العريش، أن التضامن تقدم كل الدعم والتشجيع للجمعيات الجادة، وتأخذ بيد المتعثرة لتصحيح أوضاعها، كما تؤازر وتعزز فرص عمل الجمعيات الأهلية فى إطلاق مشروعات خدمية ومبادرات خدمة المجتمع، بتسهيل الإجراءات، وسرعة الانتهاء من الموافقات اللازمة .

نظمت الندوة إحدى مؤسسات المجتمع المدنى الأهلية بشمال سيناء، وشارك فيها عدد من رؤساء وممثلي جمعيات أهلية نشطة بشمال سيناء .

وفى مستهل الندوة قدم الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، تعريف لدور منظمات المجتمع الدولى فى ظل رؤية مصر 20 ـ 30 ، موضحا أهمية أن  ينسجم دور وأنشطة الجمعيات والمؤسسات فى صياغة خطة مشروعاتها القادمة مع رؤية مصر 20 ـ 30.

واستعرض جانب من ما تقوم به الدولة من مشروعات بنية تحتية عملاقة أبرزها حفر قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس ومشروعات  التجمعات الزراعية التنموية على أرض سيناء .

وبدوره قدم الدكتور خالد زايد، احد رواد العمل المجتمعى عرض  لدور الشباب الذين قامت الجمعية التى يديرها بتدريبهم  وإعدادهم  لتنفيذ خطط ومشروعات هادفة فى إدارة ملف كورونا وتمكنهم عن طريق عدد من الجمعيات بتغطية احتياجات مئات الأسر ونشر التوعية الشفهية والمطبوعة .

وقدمت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية اهليه لخدمة المرأة  نبذة تعريفية عن دور الجمعية فى تبنى قضايا الأسر والعمل على حلها مع جهات التنفيذ، إضافة لتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة تستهدف المرأة السيناوية .

وقال الدكتور صلاح صقر،  الاستاذ بجامعة العريش، أن الغاية هو تكاتف دور المجتمع المدنى مع الجهات التنفيذية فى  توفير كل احتياج للمجتمع .

وقدم محمد قويدر نائب رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، نبذة عن دور الغرفة فى تقديم خدماتها للمجتمع فى ظل جائحة كورونا لافتا ان كل جهة مجتمعية تظهر قيمة عطائها وقت الحاجة الماسة لذلك فى سرعة التصرف والقدرة على اتخاذ القرار مع الجهات المسئولة والهدف الاسمى هو خدمة المواطن بلا اى عوائق .

 


شمال سيناء

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المجتمع المدنى سيناء

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